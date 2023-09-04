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"انسحاب بايدن من سباق الرئاسة لن يصدمني".. هذا ما كشفه كاتب سيرة الرئيس الأميركي

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:55
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أعلن كاتب سيرة الرئيس الأميركي جو بايدن ان انسحاب الرئيس من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بحلول نهاية العام لن يشكل "صدمة كاملة" بالنسبة له.

وسأل تشاك تود من شبكة "إن بي سي" NBC، في برنامج "لقاء الصحافة"، كاتب السيرة الذاتية فرانكلين فوير، الذي سيصدر كتابه عن أول عامين لبايدن في منصبه هذا الأسبوع، عن مدى دهشته إذا قرر بايدن عدم السعي لولاية ثانية في منصبه، فرد قائلا: "أود أن أقول ذلك، سيكون ذلك مفاجأة بالنسبة لي لكنها لن تكون صدمة كاملة".
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وأضاف: عندما يتحدث عن حياته، فإنه يستخدم هذه كلمة "القدر" باستمرار".

وتابع: "جو بايدن رجل متدين للغاية، والقدر كلمة محملة بالمعنى الديني. وهو يتحدث دائمًا عن أنه لا يستطيع أن يقول إلى أين يتجه القدر. ولذلك دائمًا، عندما أسمع ذلك، بالنسبة لي، فإن هذه هي الجملة عندما يتحدث عن مستقبله".

وأعلن بايدن عن حملته لإعادة انتخابه في وقت سابق من هذا العام، ولم يشر إلى أنه يفكر في الانسحاب من السباق. وواجه الرجل البالغ من العمر 80 عاما أسئلة من داخل حزبه وخارجه بشأن المخاوف المتعلقة بعمره مع اقتراب انتخابات 2024.

وقال فوير إن كتابه الذي يحمل عنوان "السياسي الأخير" يصف كيف تم "الاستهانة" ببايدن وكيف استخدم ذلك لصالحه. وقال أيضًا إنه يتعمق في مسيرة بايدن المهنية في صنع السياسات والتقنيات التي يستخدمها لإنجاز الأمور.

وقال: ".. جو بايدن كبير في السن، وأنا لست متخصصا في أمراض الشيخوخة ولا أستطيع التنبؤ كيف سيتقدم جو بايدن في السنتين المقبلتين لكن أعتقد أن ما يفعله كتابي هو أنه يظهر أنه شخص منغمس في التفاصيل. إنه شخص تكنوقراطي للغاية، ومهووس حقًا بتعقيدات السياسة. إنه رئيس ناشط للغاية لأنه يدير الكثير من التعاملات في البيت الأبيض".(العربية)

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