السوداني: ملتزمون بحماية المدنيين في محافظة كركوك

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التزام الحكومة بحماية المدنيين في محافظة كركوك.وقال السوداني إن القوات الأمنية في كركوك، بمختلف صنوفها ومسمياتها، ملتزمة بحماية أهالي المحافظة وحقوقهم في العيش الكريم والتعبير عن الرأي، والتمتع ببيئة آمنة يغلب عليها التسامح وقبول الآخر.وجاءت تصريحاته خلال استقباله نوابا عن محافظة كركوك يمثلون مختلف المكونات.وأفاد مراسل الحرة بأن الأوضاع هادئة في المدينة صباح الاثنين، بعد مواجهات دامية بين عرب وتركمان من جهة وأكراد من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، السبت.