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بهدف اعتقال مطلوبين.. قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين بالضفة

Lebanon 24
04-09-2023 | 04:40
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اقتحمت قوة إسرائيلية، اليوم الاثنين، مخيم جنين بالضفة الغربية، وفق ما أفاد شهود.

وقال الشهود لوكالة أنباء "العالم العربي" إن صفارات الإنذار دوت في المخيم في أعقاب اكتشاف قوة خاصة وبعدها اقتحمت عدة آليات عسكرية المخيم.
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ودخلت عشرات الآليات العسكرية مدينة جنين وتتواجد في محيط مخيمها، فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في أكثر من موقع، بحسب شهود العيان.

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات إسرائيلية "تعمل في هذه الأثناء" داخل مخيم جنين. فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "قوات كبيرة" من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العملية تهدف لاعتقال مطلوبين.

وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بيان أن عناصر لها "اكتشفوا قوة خاصة على أطراف المخيم وأمطروها بصليات من الرصاص".

واقتحمت القوات الإسرائيلية جنين مرارا، وفي 31 تموز الماضي اعتقل الجيش الإسرائيلي في جنين عناصر ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).(العربية)




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