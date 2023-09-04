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عربي-دولي

بالدّولار.. كم ستجني الدول العربيّة من السّياحة خلال الـ2023؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 04:39
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نشرَت شبكة "سكاي نيوز عربيّة" نقلاً عن وكالة "فيتش" العالميّة، مجموعة بياناتٍ تُظهر إيرادات السِّياحة المُتوقّعة لبعض الدُّول العربيَّة في العام 2023.
 
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وبحسب الأرقام، فإنَّ الإمارات تصدّرت القائمة بإيرادات قد تبلغ 40.8 مليار دولار خلال العام 2023 تلتها السعودية بإيراداتٍ قد تُناهز 21.7 مليار دولار أميركيّ.
 
وفي ما يلي قائمة ببعض الدول العربيّة وإيراداتها السياحيّة المُتوقعة في العام 2023:
 
1- الإمارات: 
 
- إيرادات سياحية متوقعة: 40.8 مليار دولار
 
2- السعودية:
 
إيرادات سياحية متوقعة: 21.7 مليار دولار
 
3- قطر:
 
إيرادات سياحية متوقعة: 16.2 مليار دولار
 
4- مصر:
 
إيرادات سياحية متوقعة: 14.4 مليار دولار
 
5- الأردن:
 
إيرادات سياحية متوقعة: 13.2 مليار دولار
 
6- المغرب: 
 
إيرادات سياحية متوقعة: 10.1 مليار دولار
 
7- البحرين:
 
إيرادات سياحية متوقعة: 4.8 مليار دولار
 
8- عُمان:
 
إيرادات سياحية متوقعة: 2.9 مليار دولار
 
(سكاي نيوز عربيّة)
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