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عربي-دولي

في دول عديدة.. أين يتلقى الأطباء أعلى الرواتب؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 04:54
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كشف موقع "world of statistics" بياناتٍ جديدة عن الدول التي تدفع أعلى الرّواتب للأطباء.. فمن هي تلك الدول؟ القائمة التالي ستجعلكم تتعرفّون عليها:
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1- المرتبة الأولى: سويسرا

- الراتب للطبيب: 388.6 ألف دولار سنوياً

2- المرتبة الثانية: أميركا

- الراتب للطبيب: 316 ألف دولار سنوياً

3- المرتبة الثالثة: كندا

- الراتب للطبيب: 194.8 ألف دولار سنوياً

4- المرتبة الرابعة: ألمانيا

- الراتب للطبيب: 183 ألف دولار سنوياً

5- المرتبة الخامسة: بريطانيا
 
- الراتب للطبيب: 138 ألف دولارٍ سنوياً

6- المرتبة السادسة: السعودية

- الراتب للطبيب: 133.3 دولار سنوياً

(سكاي نيوز عربيّة)

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