في دول عديدة.. أين يتلقى الأطباء أعلى الرواتب؟

كشف موقع "world of statistics" بياناتٍ جديدة عن الدول التي تدفع أعلى الرّواتب للأطباء.. فمن هي تلك الدول؟ القائمة التالي ستجعلكم تتعرفّون عليها:
1- المرتبة الأولى: سويسرا
- الراتب للطبيب: 388.6 ألف دولار سنوياً
2- المرتبة الثانية: أميركا
- الراتب للطبيب: 316 ألف دولار سنوياً
3- المرتبة الثالثة: كندا
- الراتب للطبيب: 194.8 ألف دولار سنوياً
4- المرتبة الرابعة: ألمانيا
- الراتب للطبيب: 183 ألف دولار سنوياً
5- المرتبة الخامسة: بريطانيا
- الراتب للطبيب: 138 ألف دولارٍ سنوياً
6- المرتبة السادسة: السعودية
- الراتب للطبيب: 133.3 دولار سنوياً
(سكاي نيوز عربيّة)