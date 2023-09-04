في دول عديدة.. أين يتلقى الأطباء أعلى الرواتب؟

كشف موقع "world of statistics" بياناتٍ جديدة عن الدول التي تدفع أعلى الرّواتب للأطباء.. فمن هي تلك الدول؟ القائمة التالي ستجعلكم تتعرفّون عليها:

Advertisement



1- المرتبة الأولى: سويسرا



- الراتب للطبيب: 388.6 ألف دولار سنوياً



2- المرتبة الثانية: أميركا



- الراتب للطبيب: 316 ألف دولار سنوياً



3- المرتبة الثالثة: كندا



- الراتب للطبيب: 194.8 ألف دولار سنوياً



4- المرتبة الرابعة: ألمانيا



- الراتب للطبيب: 183 ألف دولار سنوياً



5- المرتبة الخامسة: بريطانيا

- الراتب للطبيب: 138 ألف دولارٍ سنوياً



6- المرتبة السادسة: السعودية



- الراتب للطبيب: 133.3 دولار سنوياً



(سكاي نيوز عربيّة)

