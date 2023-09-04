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عربي-دولي
معلومات لافتة جداً عن سكان العالم.. لن تتوقعوا كم بلغَ عددنا حتى الآن!
مرصد "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-09-2023
|
05:15
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كشفت بيانات نشرها موقع "worldometers" الإلكترونيّ تفاصيل عن جديدة عن السكان حول العالم وأوضاعهم في مختلف المجالات خلال العام 2023.
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وأشارت البيانات التي يجري تحديثها بإستمرار وحتى تاريخ كتابة هذه السُّطور إلى أنّ عدد سكان العالم تجاوز الـ8 مليار و 58 مليون نسمة. أمّا في ما خصَ عدد المواليد حول العالم خلال الـ2023، فقد تجاوز الـ90 مليون مولود، فيما بلغ عدد الوفيات حتى الآن أكثر من 41 مليون حالة.
على صعيدٍ آخر، أظهرت بيانات "worldometers" أنَّ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بلغ حتى الآن أكثر من 872 مليون نسمة، فيما تبيّن أنَّ
الذين ليس لديهم إمكانية للوصول إلى مصدرٍ آمن لمياه الشرب قد بلغ عددهم أكثر من 770 مليوناً.
في غضون ذلك، تبين أيضاً أن عدد وفيات حوادث المرور هذا العام تجاوز الـ900 ألف حالة، فيما بلغ عددُ حالات الإنتحار خلال الـ2023 أكثر من 724 ألف حالة.
(المصدر:
worldometers)
المصدر: "رصد" لبنان 24
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