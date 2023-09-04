مشاهد مرعبة من إسبانيا.. إعصار "دانا" يدمر المنازل ويغرق الشوارع

تسبب إعصار "دانا" الذي اجتاح إسبانيا أمس الأحد بفيضانات عارمة أدت لانجراف الطرقات وإغراق المنازل، وسط تحذيرات من خدمات الطوارئ.



وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، مما يعني خطرا شديدا محتملا، في منطقة مدريد ومقاطعة توليدو ومدينة قادس، وقالت إن ما يصل إلى 120 لترا لكل متر مربع من الأمطار قد تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

وأوقفت رابطة الدوري الإسباني المباراة المسائية بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب التنبيه.