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عربي-دولي

مشاهد مرعبة من إسبانيا.. إعصار "دانا" يدمر المنازل ويغرق الشوارع

Lebanon 24
04-09-2023 | 05:36
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تسبب إعصار "دانا" الذي اجتاح إسبانيا أمس الأحد بفيضانات عارمة أدت لانجراف الطرقات وإغراق المنازل، وسط تحذيرات من خدمات الطوارئ.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، مما يعني خطرا شديدا محتملا، في منطقة مدريد ومقاطعة توليدو ومدينة قادس، وقالت إن ما يصل إلى 120 لترا لكل متر مربع من الأمطار قد تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.
 
 
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كما أرسلت خدمات الطوارئ في مدريد رسائل نصية إلى السكان تحذرهم من مخاطر الفيضانات وتنصحهم بعدم استخدام المركبات.
 
 
وأوقفت رابطة الدوري الإسباني المباراة المسائية بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد بسبب التنبيه.
 



ووصلت نتائج الطقس السيئ في مدريد إلى مترو الأنفاق، حيث أظهرت فيديوهات متداولة الركاب وهم محاصرون داخل القطارات التي تم تعليق حركتها، بينما كانت سيول من الأمطار تجتاح المكان، كما تم تسجيل انقطاه في التيار الكهربائي بالعديد من المناطق.


من جهته، نصح عمدة مدينة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، جميع السكان بالبقاء في منازلهم، وقال في منشور على منصة "X": "بسبب الوضع الاستثنائي وغير الطبيعي، الذي سيتم فيه تحطيم الأرقام القياسية لهطول الأمطار، أطلب من سكان مدريد البقاء في منازلهم اليوم".


وفي ألكانار، تاراغونا، على الساحل الشرقي لإسبانيا، حبست خدمات الطوارئ السكان أيضا في منازلهم بسبب الفيضانات، بعد هطول 215 لترا لكل متر مربع من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية. (روسيا اليوم)
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