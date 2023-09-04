أول مُحجّبة في تاريخ مسابقة ملكة جمال مصر.. شاهدوا صورتها

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وظهرت خلال الحفل النهائي أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكة جمال مصر، والتي فازت بلقب الوصيفة الثالثة، بإطلالة بسيطة مرتدية فستاناً باللون البيج وعلى رأسها تربون من دون حجاب كامل، وهذا ما خلق جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين للإطلالة.وقالت مروة حلمي الفائزة بلقب الوصيفة الثالثة في مسابقة ملكة جمال مصر 2023، والبالغة من العمر 28، وطبيبة أمراض دم وأورام: "من قديم الزمان معروف إن مسابقة ميس إيجيبت مش للمحجبات، وعندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، لقيت انها فرصة كويسة للاشتراك وخوض المنافسات.. الجمال مش بالشكل فقط ومش بالشعر ولا الفساتين فقط".وأضافت مروة حلمي: "الوحيدة المحجبة اللي تم اختيارها وتفوز في المسابقة بلقب تتعرض للانتقادات، في حين إنه على الصعيد الآخر كان بيتم انتقاد المتسابقات بسبب العري وارتداء المايو واللبس المفتوح، ولكن مينفعش نحكم على الإنسان من لبسه.. من حق أي واحدة أي كانت ديانتها شكلها لبسها محجبة مش محجبة، إنها تشارك في المسابقة وتثبت شخصيتها جمالها واناقتها، بعض النظر عن كونها بيضاء أو سمراء، محجبة أو مش محجبة.. المسابقة دي بتمثل مصر مش الحجاب، أنا مكنتش مشتركة في مسابقة جمال مصر للمحجبات".وأكملت: "اشتركت في منافسات ملكة جمال مصر 2023، عشان أمثل نفسي كفتاة محجبة قدرت تشارك وتأخذ الفرصة بعد ما كان الحجاب ممنوع، في البعض قالي الفستان مجسم والبعض الآخر انتقض تصميم الحجاب والتربون، ولكن اطلالتي كانت محتشمة، والفستان كان واسع ومفيش به مجال للنقد".وأردفت: "كتير من الناس انتقدوا الفستان الأحمر اللي ظهرت بيه خلال المنافسات، اعتقادا منهم إنه شفاف الأكمام، ولكن الفستان يحاكي فترة الخمسينيات، لإن كان مطلوب مننا نلبس زي شخصية معروفة في هذه الحقبة الزمنية، وأنا اختارت اطلالات هند روستم، والفستان بالكامل مبطن بعدة طبقات بلون بالبشرة.وفي نهاية حديثها قالت مروة حلمي: "أنا مكنتش متوقعة كل هذا النقد بعد الحفلة، ولكن عندي ثقة بنفسي وواثقة من إني صورة مشرفة لمصر كـ ملكة جمال مصر، ولم ألتفت للنقد والكلام السلبي اللي على السوشيال ميديا".