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عربي-دولي

السفير الإيراني لدى الرياض يبدأ مهامه الرسمية غداً

Lebanon 24
04-09-2023 | 06:25
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، سيباشر عمله في الرياض غدا الثلاثاء.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي: "السفير الإيراني الجديد في السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء. نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة".
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وفي وقت سابق، قال السفير عنايتي أنه سيتوجه إلى الرياض غداً الثلاثاء، لبدء مهامه الدبلوماسية رسمياً، بعدما وقّع البلدان في آذار الماضي اتفاقاً لاستئناف العلاقات.
 
وأضاف في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية، أمس الأحد، أنّ نظيره السعودي سيصل إلى طهران في الفترة نفسها، وفق معلوماته.

وأضاف أنّ العلاقات بين البلدين قد تطورت على نحو إيجابي، مشيراً إلى أنّ "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي، وانطلاقاً من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيداً عن التدخل الأجنبي في المنطقة".

وكان عنايتي قد التقى قبل يومين، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وقدم له تقريراً بشأن الخطط المقبلة للعلاقات بين بلاده والسعودية. (روسيا اليوم + الميادين)

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