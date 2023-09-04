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عربي-دولي

دولة عربية تتضمنُ مساحة شاسعة للزراعة ولا تستطيع استثمارها.. من هي؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 06:02
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قال رئيس شركة "Golden Grain" فراس بدرا، إنَّ الأمن الغذائي العربي يمرُّ اليوم بأصعب مراحله، بغض النظر عن الاستثمارات الخليجية في دول أخرى غير عربية مثل استثمارات في كازاخستان أو أوكرانيا قبل الحرب الروسية وأميركا وكندا وأستراليا.
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وفي مقابلة عبر قناة "العربية"، لفت بدرا إلى أنَّ الدول الزراعية في الوطن العربي لديها تحديات أمنية عسكرية بجانب الحروب والنزاعات، خصوصاً في الدول الزراعية مثل السودان والعراق وسوريا والتي تتضمنُ أنهاراً أساسية.

وقال بدرا إن السودان لديه فائض في كميات المياه والأرض خصبة، لكن مشكلته بالدرجة الأولى هي الوضع الأمني والحروب الدائرة ما يؤدي إلى هجرة الأيدي العاملة وانعدام الاستثمار، وقال: "حتى إذا أرادت شركة تنفيذ استثمار في مثل هذه الظروف فلا تستطيع الحصول على تمويل لأن تكلفته تكون مرتفعة جداً خلال فترة الحروب".

وأوضح أن السودان لديه مساحة تبلغُ 170 مليون فدان صالحة للزراعة، مشيراً إلى أنَّ المستخدم منها هو 40 مليون فدان فقط فيما تُوجد مساحة 130 مليون فدان صالحة للزراعة لكنها غير خاضعة للإستثمار بسبب الحرب وتحديات نقص البنى التحتية، وأهمها الكهرباء.

وأضاف بدرا "تأمين الخبز هو تأمين للاستقرار، كما أن الزراعة تساهم في تأمين صناعة الأعلاف وتربية الماشية"، معتبراً أن الحروب تُوقف أي تفكير في تنفيذ أية مشروعات، وقال: "الاستقرار شرط أساسي لزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للدول العربية".
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