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عربي-دولي
شبانٌ إسرائيليّون يرفضون التجنيد في جيش الإحتلال.. رسالتهم مُدويّة وهذا مضمونها!
Lebanon 24
04-09-2023
|
06:14
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كشفت صحيفة إسرائيليّة، عن تصاعد حالة رفض التجنيد في الجيش الإسرائيلي بين فئة الشباب، وذلك احتجاجاً على الدكتاتورية الإسرائيلية التي تقودها حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، ورفضاً للاحتلال أيضاً.
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وذكرت صحيفة "معاريف" في تقرير لها، أن "230 شاباً إسرائيلياً من المقدمين على التجنيد للجيش، وقعوا على رسالة، أكدوا فيها رفضهم أداء الخدمة في الجيش".
وجاء في خطابهم لجيش الاحتلال: "نقول لا للدكتاتورية في إسرائيل أو المناطق الفلسطينية المحتلة، ونعلن أننا لن نتجند حتى يتم ضمان الديمقراطية للجميع.. الجيش الذي يحتل شعباً آخر، لن نكون مستعدين للخدمة في صفوفه".
وأوضح الشبانُ الإسرائيليون في رسالتهم أنَّ "الدكتاتورية (الإسرائيلية) التي كانت قائمة منذ عقود في المناطق (الفلسطينية) تصلُ الآن إلى إسرائيل وتوجه ضدنا"، وأضافوا: "المستوطنون العنيفون يسيطرون الآن على إسرائيل كلها، هذا الاتجاه لم يبدأ الآن، فهو أساسي في نظام الاحتلال والتفوق اليهودي، وكل ما حدث الآن هو أن الأقنعة سقطت، وفي مواجهة هذا الواقع؛ نقول: لا.. كذلك، نُطالب أقراننا بالتفكير مرة أخرى في الالتحاق بالخدمة في الجيش الإسرائيلي".
ونبه هؤلاء الشبان الرافضين للتجنيد في الجيش إلى أنهم "يعتزمون ضم المزيد من الشباب إلى المبادرة".
وعن سبب هذا القرار، قالت إحدى الفتيات، وتدعى صوفيا أور (18عاماً): "كنت أخطط لرفض الخدمة منذ أن كان عمري 14 عاماً، هناك كثيرون لم يخططوا لرفض الخدمة، إلا بعد الإصلاح، فتحوا عيونهم على خطاب سياسي حول الاحتلال".
وأفادت "معاريف"، بأن الشبان الرافضين للخدمة هم من جميع المناطق وخاصة من تل أبيب والقدس المحتلة، موضحة أن "مبادرة رفض التجنيد، بدأت تزامناً مع المظاهرات ضد الإصلاح القانوني في "كابلان".
(عربي21)
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