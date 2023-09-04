من هو رستم أوميروف وزير الدفاع الأوكراني الجديد؟



Advertisement

فمن هو رستم عمروف؟



ينتمي عمروف إلى تتار القرم، وهي مجموعة عرقية تقيم في شبه جزيرة القرم. أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، داعيا إلى "نهج جديد" في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف عام من الحرب، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع اختيار رستم عمروف لشغل المنصب بدلا منه.ينتمي عمروف إلى تتار القرم، وهي مجموعة عرقية تقيم في شبه جزيرة القرم.

مثّل بلاده في المفاوضات الحسّاسة مع روسيا، بما في ذلك التفاوض على تبادل الأسرى البارزين، وإجلاء المدنيين.

ولد في أوزبكستان، وعاد إلى شبه جزيرة القرم عندما سُمح للتتار بالعودة في الثمانينيات والتسعينيات. وقد بدأ المسلم البالغ من العمر 41 عاما عمله في مجال الاتصالات في عام 2004 وتم انتخابه لعضوية البرلمان في عام 2019.

شارك في محادثات حول إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.