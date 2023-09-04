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عربي-دولي

بوتين التقى أردوغان: العلاقات ثابتة مع تركيا وسنطوّرها في مختلف المجالات

Lebanon 24
04-09-2023 | 06:50
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
 
 وقال بوتين في مستهل اللقاء إن هناك ثباتاً في العلاقات ويتمّ الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين.
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وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفاً أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".

وتوقع بوتين أن تكتمل المفاوضات حول إنشاء منصة للغاز في تركيا في المستقبل القريب.
وبشأن الأزمة الأوكرانية، أكد بوتين أنه سيتم التطرق إلى الوضع المتعلق بها، موضحاً أنه سيتم كذلك إثارة موضوع صفقة الحبوب خلال اللقاء، مؤكداً أنّ روسيا منفتحة على المفاوضات.
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