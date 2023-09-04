البابا في منغوليا وعينه على الصين... ما سبب غياب العلاقات الدبلوماسيّة بين بكين والفاتيكان؟

Advertisement

ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه من أجل 1450 كاثوليكيا فقط قطع البابا فرنسيس مسافة 8278 كيلومترا، من روما مقر الكرسي الرسولي، إلى أولان باتار، عاصمة منغوليا، حيث يوجد غالبية هذا العدد المتواضع من الكاثوليك.وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية فإن حوالي 60% من المنغوليين البالغ عددهم حوالي 3.3 ملايين يعتبرون أنفسهم متدينين. ومن بين هؤلاء، 87.1% بوذيون، و5.4% مسلمون، و4.2% شامانيون، و1.1% أتباع ديانات أخرى.ويشكو الفاتيكان من أن تأشيرات المبشرين الأجانب في منغوليا، قصيرة الأجل حيث يضطرون إلى السفر للخارج كل 3 أشهر دون التأكد مما إذا كان سيسمح لهم بالعودة أم لا رغم أن بعضهم عمل هناك لمدة 20 عاما، وتعلموا اللغة المحلية.بالإضافة إلى ذلك، تطلب الحكومة المنغولية رسوما كبيرة مقابل كل تأشيرة تبشيرية، وتشترط توظيف عدد من مواطنيها المحليين في المشاريع الكاثوليكية. ويعد هذا الموقف المتناقض للإدارة تجاه الكاثوليك من القضايا الداخلية الرئيسية التي يأمل الفاتيكان في مناقشتها مع الحكومة.على الرغم من ذلك لا تخلو زيارة البابا من أبعاد جيوسياسية تتعلق في المقام الأول بالموقع الإستراتيجي لمنغوليا بين الصين جنوبا، وروسيا شمالا وهما الدولتان اللتان تشكلان حاليا اهتماما بالغا لدى الفاتيكان الذي يسعى إلى تحسين وضع الكاثوليك في الصين والذين يقدر عددهم بـ12 مليون نسمة وسط علاقات متوترة مع الحكومة الشيوعية.وكانت منغوليا جزءا من الصين حتى عام 1921 وما زالت تتمتع بعلاقات وثيقة مع بكين، ويرى دبلوماسيون أنه يمكن استخدامها كوسيط مع الصين التي تعد أكبر سوق لصادرات منغوليا، من الفحم والنحاس والصوف، كما تعتمد على شبكة السكك الحديدية الصينية لتصدير بضائعها إلى دول أخرى.ومنذ انهيار الحكومة الشيوعية المدعومة من الاتحاد السوفياتي في عام 1990 شهدت منغوليا محاولات إحياء البوذية التبتية التي يعتبر الدالاي لاما الزعيم الروحي الرئيسي لها. لذلك، مارست الصين ضغوطا متكررة على منغوليا حتى لا تسمح للزعيم التبتي المنفي البالغ من العمر 88 عاما بالزيارة، ووصفته بأنه "انفصالي خطير".وردا على سؤال حول النفوذ الصيني قال الأب بول ليونغ، مندوب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في منغوليا، "إن الصين ومنغوليا عدوان تقليديا، لذلك حتى اليوم لا يحب العديد من المنغوليين الصين".ومنذ أن أصبح رئيسًا للكرسي الرسولي قبل 10 سنوات، أبدى البابا فرنسيس اهتمامًا بالصين. وقال إنه يريد زيارة البلاد، وأرسل برقية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.ومن المفارقات أن البابا تولى منصبه في 13 آذار 2013 قبل يوم واحد فقط من تولي شي جين بينغ منصب الرئاسة في الصين، وأرسلت وزارة الخارجية الصينية برقية تهنئة طويلة إلى البابا انطلاقا من النظرة إليه كمدافع عن "لاهوت التحرر" في أميركا اللاتينية المتعاطف مع الماركسية.وفي عام 2014 أصبح فرنسيس أول بابا يحلق فوق المجال الجوي الصيني وذلك خلال زيارته لكوريا الجنوبية والفلبين. وخلال تحليق طائرته في الأجواء الصينية أرسل رسالة ودية إلى شي والشعب الصيني، معربًا عن استعداده "لزيارة الصين في أي وقت".وفي 14 أيلول من العام الماضي، كان البابا وشي جين بينغ في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وكان الرئيس الصيني هناك في زيارة دولة قصيرة قبل أن يتوجه إلى أوزبكستان. لكنه رفض مقابلة رئيس الكنيسة الكاثوليكية حسب ما أكدت مصادر الفاتيكان في ذلك الوقت.وفي الوقت الحالي، لا توجد علاقات دبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية والفاتيكان؛ وبدلاً من ذلك يعترف الكرسي الرسولي بحكومة جمهورية الصين في تايوان. كما أن الصين لا تسمح لمواطنيها الكاثوليك بالاعتراف بسلطات البابا.وتتبع بكين سياسة "إضفاء الطابع الصيني" على الدين، في محاولة لاستئصال التأثيرات الأجنبية وفرض الطاعة للحزب الشيوعي. وتشير تلك السياسة إلى خوف بكين من السيطرة الأجنبية على الممارسات الدينية داخل الحدود الصينية وتعتبرها مسألة تتعلق بالأمن القومي.ويعمل الرئيس شي جين بينغ على تعزيز الدور المهيمن الذي يلعبه الحزب الشيوعي الصيني في كافة المجالات، بما في ذلك الدين، منذ عام 2012، زاعما أن " الحزب يمارس القيادة الشاملة في كل مجالات النشاط في كل جزء من البلاد".وفي محاولة لطمأنة بكين قال البابا في كلمة له بالعاصمة المنغولية "إن الحكومات ليس لديها ما تخشاه من الكنيسة الكاثوليكية لأنه ليس لدينا أجندة سياسية". (الجزيرة)