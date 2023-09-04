مشرّدون يدمّرون فندقاً ويراكمون "البراز" في شوارع مدينة أميركية! (صور)

اجتاحت وايومنغ الأميركية أعداد غير مسبوقة من المشردين، مما أدى إلى تدمير فندق شاغر وتراكم البراز في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لما ذكره رئيس بلدية كاسبر.





وتحدث العمدة بروس كنيل، عن السلوك الفوضوي لما يقرب من 200 شخص بلا مأوى في الشوارع والحدائق العامة بالمدينة، وقال لصحيفة "كاوبوي ستيت ديلي": "لقد دمروا كل شيء. إنه شئ فظيع. لقد استقروا في فندق إيكونو لودج وتسببوا بأضرار فيه أكبر من تلك التي تسببت بها الفيضانات في وقت سابق، وأدت لإغلاق المكان".

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وأضاف: "إنه شيء لم أره من قبل. ما يحدث في المدينة يحدث في العادة في دول العالم الثالث. نعلم جيدا أننا لا نستطيع رفع دعوى قضائية أو اعتقالهم، لكن شرطتنا بحاجة إلى بعض الدعم لبدء التعامل مع المحتلين"، مشيرا إلى أنهم "يسببون الكثير من المشاكل".





ورأى كنيل أن بعض الجرائم في مدينة كاسبر، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في وايومنغ، يمكن أن تكون مرتبطة بالمشردين، مضيفا: "في الأوقات العصيبة، يقوم الناس بأشياء يائسة، وللأسف نحن من بقي علينا التعامل معها". ورأى كنيل أن بعض الجرائم في مدينة كاسبر، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في وايومنغ، يمكن أن تكون مرتبطة بالمشردين، مضيفا: "في الأوقات العصيبة، يقوم الناس بأشياء يائسة، وللأسف نحن من بقي علينا التعامل معها".



ويعيش مشردون آخرون في عقارات مهجورة أخرى في كاسبر، حيث لا تتوفر فيها المياه أو الكهرباء. وأُجبر موظفو المدينة على جمع حوالي 500 رطل من البراز البشري من الشارع، حيث يتسكع العديد من المشردين، بحسبما ذكرت وسائل الإعلام. ويعيش مشردون آخرون في عقارات مهجورة أخرى في كاسبر، حيث لا تتوفر فيها المياه أو الكهرباء. وأُجبر موظفو المدينة على جمع حوالي 500 رطل من البراز البشري من الشارع، حيث يتسكع العديد من المشردين، بحسبما ذكرت وسائل الإعلام.