لماذا لم تنجح الديمقراطيّة في افريقيا؟



Advertisement

يقول الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني بون ولد باهي في هذا السياق، إنّ "الشعارات التي رفعها قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا والتي تتركز أولا في محاربة الأنظمة الموالية للغرب، والثاني هو تحقيق الديمقراطية، هي أهداف في مجملها جيدة". ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ انقلاباً تلو الآخر في إفريقيا، يأتي مصحوبا بالوعود والتعهدات حول الديمقراطية والاستقلال وحسن استغلال الموارد وتوظيف الجغرافيا، إلا أن المحصلة في النهاية "صفر"، فلماذا يتعثر طريق الديمقراطية والحكم السياسي الرشيد في غالبية دول القارة؟يقول الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني بون ولد باهي في هذا السياق، إنّ "الشعارات التي رفعها قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا والتي تتركز أولا في محاربة الأنظمة الموالية للغرب، والثاني هو تحقيق الديمقراطية، هي أهداف في مجملها جيدة".

ويرى أنّ "نموذج الانقلابات الذي يحدث في إفريقيا لم ينجح حتى اليوم في تحقيق أي نوع من الديمقراطية أو الاستقلال، فهي ترسخ لحكم الديكتاتوريات".

ويشير إلى أنّه "عندما انتقلت بعض دول القارة للتجارب الديمقراطية مطلع التسعينات، كان من الملاحظ أن هذه الأنظمة كانت تخضع للدول الغربية والمؤسسات المانحة، لذلك كان هذا النموذج مفروض على إفريقيا ولم يعكس تطور داخلي لهذه المجتمعات".



ويقول إنّ "المجتمعات الإفريقية اليوم مفككة ومنهوبة الموارد وليس لديها قدرة على السيادة. الأمل اليوم في جيل الشباب الذي يقود حركة الانقلابات الراهنة، ويبدو جاد في عملية تحرير بلاده من السطوة الاستعمارية والسير نحو نظم ديمقراطية".

ويلفت إلى أنّ "الداعم الأكبر للتحركات الأخيرة داخل إفريقيا اليوم هو الشعب الذي بات غاضبا من النظم الاستعمارية التي نهبت خيرات بلاده".

ويتابع أنّ "الديمقراطية لا تُمثّل الأولية في الوقت الراهن بالنسبة لغالبية شعوب القارة، حيث يتصدر الفقر والبطالة والصحة والتعليم أولويات تبدو أكثر أهمية لتحقيقها في الوقت الراهن".

أما الكاتب والأكاديمي المختص بالشؤون الإفريقية أحمد جيسود فيرى أنه "من المبكر الحكم على نجاح أو فشل الانقلابات التي تشهدها منطقة غرب ووسط إفريقيا منذ 2021، حيث تعاني معظم الدول الإفريقية الفساد والفقر والبطالة مع تدهور مشاريع التنمية".

ويضيف: "الاستبداد السياسي والمحسوبية بالإضافة إلى لجوء الحكام المدنيين إلى تمديد فترات حكمهم، كلها عوامل مشتركة بين الدول الإفريقية".

ويلفت إلى أنّ "الانقلابات العسكرية الأخيرة، وجدت قبولا ورواجا لدى الشعوب الإفريقية بسبب ما تحمل شعارات مناهضة للنفوذ الفرنسي في إفريقيا، وضد استغلال فرنسا موارد دول غربي إفريقيا منذ العقود".

ويقول إنّ "فرنسا ما تزال تتعامل مع القادة والزعماء الأفارقة من هلال النظرة الأبوية التقليدية بدول غرب إفريقيا، والانقلابات العسكرية قد نجحت في انتزاع الاستقلال الحقيقي وإسقاط الحكام التابعين لفرنسا، معظم القادة الأفارقة يحاولون اليوم تقرير مصير بلادهم بأنفسهم". (سكاي نيوز)