ما قصّة الطائرات المسيّرة من سوريا إلى الأردن؟

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ذكرت "العربية"، أنّه للمرة التاسعة خلال هذا العام، تعلن القوات المسلحة الأردنية إسقاطها لطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي السورية، محملة بالمخدرات والأسلحة والذخائر، حتى وصل الأمر إلى محاولة إدخال متفجرات "TNT".ويقول العميد المتقاعد والخبير الأمني فايز شبيكات الدعجة إنّ "طائرات "الدرون" تعتمد أساسًا على الشبكات اللاسلكية "واي فاي"، وعلى أنظمة تحديد المواقع "GPS" التي تعطي بيانات دقيقة للإحداثيات الجغرافية، وعلى جهاز استشعار المسافة بالموجات فوق الصوتية لتجنب العقبات في الهواء أثناء الطيران، وهو يتميّز بأنه ذاتي التحكم يعمل بكود برمجي قوي وقابل للتطوير.ويضيف إنّ "مدى التحليق للطائرة يبلغ نحو 3 آلاف كيلومتر، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً، وبالإضافة إلى قدرتها على العمل في الظروف الجوية القاسية".ويشير إلى أنه "يتم استخدام ميزة الرؤية الليلية في بعض الأوقات، وتحلق على علو منخفض لكي لا يتم رصدها من قبل رادارات الأجهزة الأمنية".ويؤكّد أنّ الطائرات من دون طيار تتطلب أن يكون لها طيار في محطّة أرضية، وهذا الطيار الأرضي يتحمل مسؤولية قيادتها، ويضمن عدم وقوعها في أية حوادث، ويتدخل في حالات الطوارئ، لكنه لا يفعل ذلك بواسطة عصا تحكُّم مثل عصا توجيه طائرات الألعاب، بل إن عليه تحديد نقاط مسار الطائرة، وبعدها تقوم الطائرة بتوجيه نفسها بنفسها وفق هذه الإحداثيات بواسطة نظامها الأوتوماتيكي، أي بتوجيه من نظام طيرانها الآلي.أما على الصعيد السياسي يرى وزير الإعلام الأردني السابق محمد المومني أن "ما يحدث على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية هو حرب مفتوحة بالمعنى الحرفي دخلت مرحلة خطيرة بسبب وجود "المسيرات".وأكد أن "الحرب يخوضها الجيش الأردني مع ميليشيات مدعومة أو متواطئ معها من قبل السلطات الرسمية أو أن سوريا الرسمية لا تقوى عليها".وأضاف: "ايادي إيران واضحة في هذه الحرب، وهذا أسلوبها الذي عهدناه. الإيرانيون يريدون تهريب المخدرات والسلاح طلبا للمال".يحاول دائماً مهرب المخدرات إدخال مخدر "الكريستال" من سوريا إلى الأردن، نظراً لسعره المرتفع جداً عند بيعه، ولصغر حجمه يسهل تهريبه سواء براً أو عبر "الدرونات"، حيث يكون الهدف الأول لمهربي المخدرات. (العربية)