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عربي-دولي

سجن مواطن عربيّ في بريطانيا 3 سنوات... صورة سيلفي أدانته!

Lebanon 24
04-09-2023 | 14:00
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قضت محكمة بريطانية بسجن مصري 38 شهرا، بعد إدانته بقيادة مركب مهاجرين غير شرعيين.

وذكرت وسائل إعلام في بريطانيا أن رضا حمود عبد ربه قاد مركبا محملا بالمهاجرين غير الشرعيين بشكل خطير أثناء محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة في تموز 2022.

والتقط الشاب المصري لنفسه صور سيلفي بهاتفه المحمول خلال عملية العبور، وهو ما كان دليلا استخدمته وحدة التحقيقات الجنائية والمالية بوزارة الداخلية البريطانية ضده.

وكان على متن القارب 50 شخصا، بينهم 24 ألبانيا و15 أفغانيا، وبعض السوريين والعراقيين، كما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونجح بعض هؤلاء في تقديم طلبات لجوء إلى بريطانيا، لكن تم رفض طلبات غابيتهم أو لم يعد مكانهم معروف. (سكاي نيوز)
 
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