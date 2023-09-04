سجن مواطن عربيّ في بريطانيا 3 سنوات... صورة سيلفي أدانته!

قضت محكمة بريطانية بسجن طالب اللجوء المصري رضا حمود عبد ربه لمدة 38 شهراً بسبب قيادته قاربًا يحمل مهاجرين قادمين إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية .. حيث تمت إدانته بصور التقطت له وهو يقود القارب كدليل على مساعدته في تهريب البشر داخل الأراضي البريطانية "رغم أنه لم يتقاض أي أموال… pic.twitter.com/uqJ4JCef4J
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) September 4, 2023
قضت محكمة بريطانية بسجن طالب اللجوء المصري رضا حمود عبد ربه لمدة 38 شهراً بسبب قيادته قاربًا يحمل مهاجرين قادمين إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية .. حيث تمت إدانته بصور التقطت له وهو يقود القارب كدليل على مساعدته في تهريب البشر داخل الأراضي البريطانية "رغم أنه لم يتقاض أي أموال… pic.twitter.com/uqJ4JCef4J