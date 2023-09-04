Advertisement

عربي-دولي

استطلاع: 73% من الأميركيين يعتبرون بايدن مسنا جدا لإعادة انتخابه

Lebanon 24
04-09-2023 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1104064-638294402323776063.jpg
Doc-P-1104064-638294402323776063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن غالبية الناخبين يعتبرون أن الرئيس جو بايدن مسنّ جدا لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. 

وحسب الاستطلاع، فقد منح الناخبون بايدن درجات منخفضة في طريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية والقضايا الأخرى المهمة لتصويتهم.
Advertisement

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الفارق بين بايدن (80 عاما) وسلفه المرشح للرئاسة دونالد ترامب (77 عاما)، ثلاث سنوات فقط، إلا أن 73% من الناخبين قالوا إنهم يشعرون أن بايدن أكبر من أن يسعى للحصول على ولاية ثانية، مقارنة بـ47% من الناخبين الذين قالوا الشيء نفسه عن ترامب.

واعتبرت أن الآراء السلبية حول عمر بايدن وأدائه في منصبه تساعد في تفسير سبب كون 39% فقط من الناخبين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الرئيس.


وفي استطلاع آخر، أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع NORC، قال 77% من البالغين أن بايدن  أكبر من أن يخدم بشكل فعال لمدة أربع سنوات أخرى، مع 89% من الجمهوريين لديهم هذا الرأي و69% من الديمقراطيين.

فيما يعتقد ما يزيد قليلا عن نصف البالغين أن ترامب أكبر من أن يتمكن من تولي فترة ولاية أخرى بشكل فعال، ويتبنى 71% من الديمقراطيين هذا الرأي و28% من الجمهوريين.

وقال 82% من الديمقراطيين إنهم على الأقل سيدعمون بايدن إذا كان مرشح الحزب. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:05 | 2023-09-04
12:00 | 2023-09-04
11:57 | 2023-09-04
11:41 | 2023-09-04
11:31 | 2023-09-04
11:30 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24