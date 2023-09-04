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عربي-دولي
رئيسي: إيران والسعودية دولتان مؤثرتان
Lebanon 24
04-09-2023
|
11:30
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين إن إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي.
وأكد رئيسي، خلال لقاء جمعه بسفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي، عشية مغادرته إلى الرياض، على نهج طهران في تطوير وتعزيز العلاقات مع الجيران، داعيا إلى استخدام القدرات الموجودة لتطوير العلاقات بين البلدين.
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وأضاف: "إن التعاون الإيراني السعودي وزيادة تعاون دول المنطقة في البعدين الثنائي والمتعدد الأطراف وفي مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي سيرفع مكانة دول المنطقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية".
من جهته، أشار السفير الإيراني إلى أنه يتم العمل على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين طهران والرياض بالتوازي مع تنمية العلاقات السياسية بين البلدين، مضيفا "أن قصارى جهودنا خلال هذه الفترة كانت ترتكز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والاستثمار بحيث حققنا النجاح إلى حد كبير".
كما وصف عنايتي أجواء التعاون بين إيران والسعودية بأنها مواتية نظرا لإرادة قادة البلدين، مضيفا: "يجب أن نكون قادرين على دفع العمل قدما الى الامام مع السعودية من خلال مشاريع دقيقة وواضحة ومحسوبة". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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