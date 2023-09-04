أردوغان.. من اصطحب معه للقاء بوتين؟ (صور)

يحضر اجتماع القمة المنعقد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي الروسية، عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين عن الجانبين.



ومن الجانب الروسي، تحضر الاجتماع رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الزراعة دميتري باتروشيف والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

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