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عربي-دولي
أردوغان.. من اصطحب معه للقاء بوتين؟ (صور)
Lebanon 24
04-09-2023
|
09:52
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يحضر اجتماع القمة المنعقد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي الروسية، عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين عن الجانبين.
ومن الجانب الروسي، تحضر الاجتماع رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الزراعة دميتري باتروشيف والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
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كما يحضر الاجتماع مساعدا الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ويوري أوشاكوف، والمدير العام لشركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيف.
ومن الجانب التركي، يحضر الاجتماع وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك، ووزير الدفاع يشار غولير، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكدار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، ووزير التجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالِن، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، ورئيس دائرة الإعلام والاتصالات لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون. (روسيا اليوم)
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