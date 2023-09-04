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عربي-دولي

كيف لعب أردوغان دوره مع كلا الجانبين في حرب روسيا وأوكرانيا؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 10:30
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ذكرت "سي ان ان"، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعب دوره كوسيط رئيسي طوال الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي جلب له فوائد كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

ووفق الشبكة الأميركية، كانت تركيا من أوائل الدول التي زودت أوكرانيا بمسيّرات مقاتلة والتي سرعان ما أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية. وكان أردوغان صريحاً بشأن اعتقاده بضرورة إعادة شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا إلى أوكرانيا.
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ومن ناحية أخرى، حافظ أردوغان على علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعزز العلاقات الاقتصادية مع روسيا طوال الصراع، بحسب "سي ان ان".

وساعد أردوغان في التفاوض على العديد من الصفقات الدبلوماسية الحاسمة، وكانت أول مبادرة تم التوصل إليها مع الأمم المتحدة في تموز عام 2022، وهي اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود التي سمحت بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقبل الحرب، كان أردوغان يتراجع في استطلاعات الرأي في البلاد، لكن دوره في حرب أوكرانيا عزز صورته محليًا قبل انتخابات أيار التي فاز بها. (سي ان ان)
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