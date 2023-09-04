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بالصورة... مقتل قياديّ في الحرس الثوريّ الإيرانيّ في سوريا

Lebanon 24
04-09-2023 | 10:25
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أفادت وكالة "فارس" عن مقتل يحيى رستمي القيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ونقلت الوكالة عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني أن رستمي قتل يوم الخميس الماضي وسيتم دفنه في مدينته بهارستان بمحافظة طهران يوم غد الثلاثاء، دون معلومات عن مكان مقتله وسببه. (روسيا اليوم)
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مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني في سوريا (صورة)

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