أوكرانيا: تقدمنا في الهجوم المضاد على الجبهتين الشرقية والجنوبية

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبا في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية، في وقت أعلنت روسيا إحباط هجوم شنته كييف بطائرات مسيّرة على أراضيها.
وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية أن أوكرانيا استعادت الأسبوع الماضي نحو 3 كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار بعد أشهر من القتال الضاري، وفق "رويترز".
وتحدثت ماليار عن "نجاح" في اتجاه قريتي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر تفاصيل. وكتبت على تطبيق "تلغرام" أن أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالى 47 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل حزيران.
واستعادت أوكرانيا عددا من القرى والتجمعات السكنية في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر، لكن حقول الألغام والخنادق الروسية الممتدة على مساحات شاسعة أعاقت تقدم جنودها.
وقالت ماليار الأسبوع الماضي إن القوات الأوكرانية اخترقت أول خط من الدفاعات الروسية، وإن الجيش الأوكراني يتوقع الآن التقدم بسرعة أكبر.
وواصلت روسيا شن ضربات جوية على أهداف أوكرانية شملت البنية التحتية للموانئ، وأعلنت عن هجمات بطائرات مسيرة على أراضيها. (سكاي نيوز عربية)