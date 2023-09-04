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عربي-دولي

جريمة بشعة في بلدٍ عربيّ.. اقتحم منزلاً وطعن عاملة أجنبيّة حتى الموت ومن ثمّ انتحر!

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:41
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كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر أمني، تفاصيل جريمة مروعة شهدتها منطقة العمرية، حيث قام مقيم هندي بنحر عاملة فيليبنية وقتلها، ومن ثم نحر نفسه ليلقى حتفه متأثرا بجراحه.
 
وفي التفاصيل، أعلنت النيابة العامة أنها تلقت بلاغا عن قيام مقيم من الجنسية الهندية بتوجيه عدة طعنات إلى عاملة منزلية من الجنسية الفيليبينية ونحرها حتى فارقت الحياة، ثم قام بنحر نفسه، وذلك بمسكن كفيلها الكائن بمنطقة العمرية.

ونقلت "القبس" عن مصدر أمني قوله إن وزارة الداخلية تلقت بلاغا من مواطن أفاد خلاله بأنه فوجىء باقتحام وافد آسيوي منزله بلا سابق إنذار ولا استئذان، وأقدم على إخراج سكين من طيات ملابسه، ثم انهال بها طعنا في جسد عاملة فلبينية حتى فارقت الحياة على الفور، وبعد ذلك أقدم على نحر نفسه بالسكين نفسها.

وقال المصدر لـ"القبس" موضحا: "وصل رجال النجدة والمباحث الجنائية والأدلة الجنائية إلى منزل المواطن وعثروا على الفتاة جثة هامدة، فيما جرى نقل الجاني الذي قتلها ثم نحر نفسه إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج وذلك لكونه لم يفارق الحياة وقتها".

وأضاف المصدر أن "رجال الأدلة الجنائية أحالوا جثة العاملة المنزلية إلى الطب الشرعي، ثم انتقلوا إلى المستشفى لاستجواب قاتلها، فتبين أنه فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصاب بها نفسه قاصدا الانتحار"، فيما عمل رجال المباحث على البحث والتحري وجمع المعلومات واستكمال إجراءات التحقيق وكشف ظروف الواقعة وملابساتها. (روسيا اليوم) 
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