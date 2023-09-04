Advertisement

عربي-دولي

في دولة عربية.. "مُتحور" كورونا الجديد يُصيب رضيعاً!

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1104114-638294521232608724.jpg
Doc-P-1104114-638294521232608724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول صحي تونسي، اليوم، أن البلاد سجلت أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "EG.5" لدى رضيع، وفق آخر تقطيع جيني قام به قسم الأمراض الفيروسية بمستشفى شارنيكول.
Advertisement
 

وفي التفاصيل، أوضح عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح، هاشمي الوزير، أن حالة الرضيع مستقرة بعد مغادرته مستشفى شارنيكول، ولم يتسبب في حالة عدوى داخل المؤسسة الاستشفائية أو في محيط عائلته.

وأشار الوزير إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يمثل تهديدا على صحة المواطنين مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وقال الوزير إنّ ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة يعود الى نقص المناعة وعدم تلقي التلقيح المضاد لكوفيد-19 منذ إنقضاء آخر موجة وبائية، إضافة إلى كثرة التجمعات خلال فصل الصيف مما يساهم في انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن 95% من الإصابات بفيروس كورونا هي حالات بسيطة، فيما شهد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعض التعكرات.

وتعليقاً على عدد الوفيات بفيروس كورونا، رجح هاشمي الوزير إمكانية وجود بعض الوفيات خلال الفترة الأخيرة، ولكنها تبقى بأعداد قليلة جدا مقارنة بالموجات الوبائية التي شهدتها تونس عند بداية انتشار الفيروس.

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية "أن هذا المتحور لا يتسبب في حالات وفيات ولكنه سريع الانتشار، داعية المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن إلى تلقي التلقيح والتزام الأشخاص الذين قد تظهر عليهم أعراض الإصابة بارتداء الكمامات بالإضافة إلى تهوئة الفضاءات لتفادي العدوى."

يشار إلى أنّ أعراض المتغير الفرعي الجديد لا تختلف عن أعراض أوميكرون ولا تمثل خطورة الا على كبار السن والاشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والامراض المزمنة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-09-04
14:00 | 2023-09-04
14:00 | 2023-09-04
14:00 | 2023-09-04
13:51 | 2023-09-04
13:09 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24