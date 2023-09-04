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عربي-دولي

تركيا تعدّ اقتراحات جديدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:11
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بعد المحادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده أعدت اقتراحات جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة تهدف إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في سوتشي، قال إردوغان: "لقد أعددنا رزمة اقتراحات جديدة بالتشاور مع الأمم المتحدة. أعتقد أنه يمكن تحقيق نتائج، وسيتم التوصل قريبا إلى حل ينسجم مع تطلعات تركيا".

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بدوره، أعلن بوتين أن روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود "ما أن يتم" رفع القيود عن صادراتها، وقال: "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".

وأضاف: "خطط إرسال مليون طن من الحبوب للدول الفقيرة بالتعاون مع تركيا وقطر ليس بديلا لاتفاق حبوب البحر الأسود".

 
كما أكد بوتين أن روسيا لم ترفض مطلقا محادثات بشأن أوكرانيا.

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