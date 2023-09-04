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عربي-دولي

حاولوا اخفاء حقيقة انتشارها.. حمّى تفتك بكتيبتين أوكرانيتين

Lebanon 24
04-09-2023 | 12:05
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نقل أفراد كتيبتين تابعتين للقوات الأوكرانية وأعداد من المقاتلين الأجانب البولنديين إلى المستشفيات في خاركوف شرق أوكرانيا، بعد تفشي فيروس حمى الفيالقة بينهم.

وأفاد موقع "Ukraine.ru" ألإلكتروني الأوكراني بأن داء Legionella المعروف بمرض الفيالقة تفشى بين أفراد الجيش الأوكراني والمقاتلين البولنديين.
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 وحسب الموقع، فإن المرض المعدي تفشى في اللواء الميكانيكي الرابع عشر على جبهة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وحاولت قيادة هذا اللواء في البداية إخفاء حقيقة انتشار الوباء وفي ليلة الأحد 3 أيلول، تم سحب الكتيبتين وتوزيع أفرادهما على أقسام الأمراض المعدية في مستشفيات مدينة خاركوف.

يذكر أن وسائل الإعلام البولندية كانت قد أفادت في وقت سابق بزيادة عدد حالات الإصابة بداء الليجيونيلا (الفيالقة) في بولندا.

وحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة فإن 158 شخصا أصيبوا بالعدوى في الأول من أيلول الماضي، وانتشرت العدوى خارج مدينة رشيشوف البلولندية حيث سجلت بؤرة المرض.

يذكر أن مرض الفيالقة التهاب حاد في الرئتين تسببه بكتيريا Legionella pneumophila الرئوية. وتجدر الإشارة إلى أن البكتيريا تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل إليه إما نتيجة شرب المياه الملوثة أو عبر مكيفات الهواء. (روسيا اليوم) 
 
 
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