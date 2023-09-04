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عربي-دولي

بحنكة.. بايدن يردّ على انتقاده بسبب عمره

Lebanon 24
04-09-2023 | 13:09
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أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى أنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وأنه بالرغم من الانتقاد الموجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه.

وخلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال، قال بايدن: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلا لإدارة البلاد، أنظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".
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وتابع: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".

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