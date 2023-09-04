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"قسد" ترسل تعزيزات الى دير الزور

Lebanon 24
04-09-2023 | 13:51
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أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا، حيث تدور الاشتباكات منذ أسبوع.


وأعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، أن "قوات قسد تسعى إلى حسم الوضع في ذيبان، آخر بلدة يتمركز فيها المقاتلون المحليون، بعدما مشطت نهاية الأسبوع الماضي معظم القرى التي شهدت اشتباكات".
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وأضاف شامي: "وجهنا نداء لخروج المدنيين من ذبيان"، مضيفا أن هناك توجها نحو "الحسم وإنهاء التوتر".


بدوره، قال مدير شبكة "دير الزور 24" المحلية عمر أبو ليلى: "يبدو أن العشائر الأخرى اتخذت موقفا مسبقا بعدم الدخول في هذا القتال، والأمور محصورة فقط في ذبيان حاليا خصوصا بعد تمشيط قوات سوريا الديمقراطية لبلدة الشحيل" القريبة.
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