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عربي-دولي
محاولة طعن عند باب الأسباط في القدس المحتلة.. واعتقال المنفذة (صورة)
Lebanon 24
04-09-2023
|
14:42
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدوث محاولة طعن عند باب الأسباط في القدس المحتلة.
وأكدت أنه تم اعتقال فلسطينية بذريعة تنفيذ العملية.
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Lebanon 24
القدس المحتلة
باب الأسباط
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