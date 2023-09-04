Advertisement

عربي-دولي

محاولة طعن عند باب الأسباط في القدس المحتلة.. واعتقال المنفذة (صورة)

Lebanon 24
04-09-2023 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1104153-638294608832051500.png
Doc-P-1104153-638294608832051500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدوث محاولة طعن عند باب الأسباط في القدس المحتلة. 
 
وأكدت أنه تم اعتقال فلسطينية بذريعة تنفيذ العملية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية طعن في القدس المحتلة... إصابة مستوطن واستشهاد المنفذ (صور وفيديو)
lebanon 24
05/09/2023 00:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن قرب محطة القطار في القدس المحتلة أدّت إلى إصابة مستوطن بجروح واستشهاد المنفذ
lebanon 24
05/09/2023 00:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24

القدس المحتلة

باب الأسباط

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2023-09-04
16:50 | 2023-09-04
16:45 | 2023-09-04
16:30 | 2023-09-04
16:09 | 2023-09-04
16:00 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24