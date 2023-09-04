النيجر.. الانقلابيون: نجري محادثات لانسحاب القوات الفرنسية سريعاً

أكد رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري، علي محمد الامين زين، اليوم، أن "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملا بـ"الحفاظ على تعاون" مع فرنسا.





كما ذكّر في مؤتمر صحفي، بأن حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، معتبراً أن القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني".



Advertisement ولفت الى ان "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا"، مضيفاً أن "ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا". ولفت الى ان "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا"، مضيفاً أن "ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا".



كما أعلن، علي محمد الأمين زين، أن نيامي تأمل "التوصل في غضون أيام قليلة إلى اتفاق" مع دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي هددت بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى السلطة.



وقال: "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات"، مضيفاً: "لدينا آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق مع إيكواس في غضون أيام قليلة".