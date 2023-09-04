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بوتين يلتقي كيم جونغ أون هذا الشهر

Lebanon 24
04-09-2023 | 16:30
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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أميركية وحليفة، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يعتزم السفر إلى روسيا في ايلول الجاري.

وقالت المصارد إن كيم أون سيجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث إمكانية تقديم إمدادات الأسلحة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
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هذا وأفادت الصحيفة بأن كيم سيسافر من بيونغ يانغ، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي في روسيا، ليجتمع هناك مع بوتين.

وقال المسؤولون إن بوتين يريد من كيم أن يوافق على إرسال قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات إلى روسيا، وأن كيم يرغب في أن تزود روسيا كوريا الشمالية بالتكنولوجيا المتقدمة للأقمار الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. ويسعى كيم أيضا للحصول على مساعدات غذائية لدولته الفقيرة.

وسيكون الزعيمان في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي، المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 13 ايلول، وفقا للمسؤولين.
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