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محمود عباس يتلقى اتصالاً من بلينكن.. وهذا ما تم التأكيد عليه

Lebanon 24
04-09-2023 | 16:09
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تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، استعرضا فيه آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الرئيس محمود عباس أكد خلال الاتصال أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب، يساهم في تقويض حل الدولتين، ويدمر كل فرص تحقيق السلام.
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وطالب عباس الإدارة الأميركية بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأميركية، وبناء علاقات طبيعية بين الإدارة الأميركية ودولة فلسطين، بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، وإعادة برنامج المساعدات المباشرة، وفق "وفا".
 
هذا وشدد محمود عباس على ضرورة إلزام السلطات الإسرائيلية بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال الإسرائيلية الأحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتوجه للأفق السياسي، مؤكدا أن دولة فلسطين ستواصل سعيها على مستوى الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
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