بعد تقرير عن إجبار إسرائيليين 5 فلسطينيات على التعرّي.. كيف علّقت "حماس"؟

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وقالت الحركة في بيانها: "إن ما كشفت عنه تقارير إعلامية من إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على انتهاك حرمات بيوت أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة الخليل، بما يشمل اقتحام المنازل، وترويع الآمنين، وكشف سِتر حرائر شعبنا تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية، يؤكد من جديد، أننا أمام كيان مارق على كل الأعراف والقيم الإنسانية، متجرّد من الالتزام بأيٍّ من القوانين الدولية التي تحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وفي حين يغُض المجتمع الدولي الطرف عن جرائم الاحتلال المستمرة، تواصِل حكومة الاحتلال التقدُّم في انتهاكاتها، وتصعد في جرائمها إلى مستوى خطير يطال أعراض وحرمات أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني".وأردف: "نؤكد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذه الجريمة هي تصعيد خطير، لن يتجاوزه شعبنا الفلسطيني ومقاومته وقواه الحيّة، وأن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا الاحتلال الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني بهدف إرهابه وترويعه، وثنيِهِ عن المضي في طريق المقاومة؛ ستسقط أمام صمود وإصرار شعبنا، وضربات مقاوميه الأبطال، والتي ستستمر حتى اقتلاع آخر جندي ومستوطن عن أرضنا المحتلة".وأكدت أن "انتهاك قوات الاحتلال لحرمات البيوت وكشف ستر حرائر شعبنا، جريمة وتصعيد خطير، سيدفع الاحتلال ثمنه بالمزيد من ضربات مقاومينا الأبطال".بدوره، قال المتحدث الإعلامي باسم حركة "الجهاد الاسلامي" طارق سلمي: "ما كشفته اليوم صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق خمس سيدات من محافظة الخليل، يمثل عدوانًا يمس كل الشعب الفلسطيني".وأضاف سلمي: "إن جريمة الاعتداء على نسائنا تضع كل فلسطيني يحمل سلاحا أمام واجب تصويب هذا السلاح نحو صدر العدو ورأسه، والانتقام للحرائر اللواتي وقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير".وأردف: "ندعو أبناء شعبنا في الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع العدو، فما من سبيل لردع جنود جيشه المجرمين وكسر أنف قادته وحماية شعبنا والذود عن أعراضنا ومقدساتنا سوى سبيل الجهاد والمقاومة".وكانت الصحيفة الإسرائيلية كشفت أن مجندتين ملثمتين في الجيش الإسرائيلي، وكانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، أجبرتا 5 نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات، في أعقاب مقابلة النساء وأفراد من العائلة الفلسطينية.