توقيف 5 إسرائيليين في قبرص بشبهة اغتصاب جماعي

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قالت السلطات القبرصية إن خمسة سائحين إسرائيليين أوقفوا، الاثنين، بسبب شبهة باغتصاب جماعي لشابة بريطانية.وتم القبض على الشبان الخمسة، الذين تراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما، الأحد بعد أن أبلغت سائحة بريطانية تبلغ 20 عاما الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في غرفة فندق بمنتجع آيا نابا في قبرص، وفق "فرانس برس".وقالت الشرطة إن المتهمين مثلوا أمام محكمة منطقة بار اليمني، حيث صدر أمر بتوقيفهم لمدة ثمانية أيام للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب.وأضافت أنه سيتم احتجاز المشتبه فيهم لتسهيل التحقيق معهم.وقالت وكالة الأنباء القبرصية إن الاعتقالات جاءت بعد حصول الشرطة على شهادات تدعم الادعاء.