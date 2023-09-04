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عربي-دولي

دقلو ينفي إعدام الأسرى

Lebanon 24
04-09-2023 | 19:00
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نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو أن تكون قواته تعدم الأسرى، مؤكدا أن "قواته منتشرة بشكل كبير في العاصمة"، مشدداً على أن "الحرب فُرضت على قواته".
وقال دقلو في تسجيل صوتي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس":
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إن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحرب.
البرهان رفض مقترحي بالتوأمة بين قواتنا والجيش السوداني.
نحن ندافع عن أنفسنا والشعب السوداني عن الديمقراطية في السودان.
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