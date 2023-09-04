الأعرجي: الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار ضرورة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار.

وذكرت مستشارية الامن القومي العراقي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء في اربيل جمع اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالحدود العراقية برئاسة الأعرجي مع وزير الداخلية بحكومة اقليم كردستان ريبر احمد لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الإقليم فيما يتعلق بالحفاظ على أمن حدوده مع دول الجوار.

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