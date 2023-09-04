Advertisement

عربي-دولي

الأعرجي: الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار ضرورة

Lebanon 24
04-09-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1104190-638294720580754280.jpg
Doc-P-1104190-638294720580754280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على ضرورة الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار.
وذكرت مستشارية الامن القومي العراقي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء في اربيل جمع اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالحدود العراقية برئاسة الأعرجي مع وزير الداخلية بحكومة اقليم كردستان ريبر احمد لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الإقليم فيما يتعلق بالحفاظ على أمن حدوده مع دول الجوار.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:14 | 2023-09-04
23:09 | 2023-09-04
19:00 | 2023-09-04
18:00 | 2023-09-04
16:51 | 2023-09-04
16:50 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24