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عربي-دولي

روسيا تُسقط مسيّرات أطلقت من أوكرانيا لاستهداف موسكو.. وزيلينسكي يتفقد دونيتسك

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:09
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو، ان انظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوجا غربي روسيا، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية موسكو إن الطائرات كانت موجهة نحو العاصمة الروسية.
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إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الإثنين أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.

وفي منشور على تطبيق تلغرام أرفقه بمقطع فيديو يظهره برفقة جنود، قال زيلينسكي "منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

ولم يذكر الرئيس الأوكراني في أيّ مكان تحديداً اجتمع مع الجنود.

وأضاف في منشوره "تقارير مهمة، وقضايا إشكالية، وإمدادات تحتاج إلى زيادة، واستحداث نظام إدارة مساعد لضمان الإمدادات للألوية، وزيادة التحفيز لمقاتلينا".

وأتت هذه الزيارة التفقّدية غداة إعلان زيلينسكي عزمه على إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي يشغل هذا المنصب منذ بدأت الحرب.

ويمثّل هذا التعديل تغييراً كبيراً في أعلى هرم القيادة العسكرية الأوكرانية في خضمّ الحرب ضدّ روسيا.

وتأتي هذه الزيارة أيضاً بعد أن حقّقت كييف الأسبوع الماضي بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضادّ الذي تشنّه منذ الصيف لدحر القوات الروسية.(وكالات)

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