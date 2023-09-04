إصابة السيدة الأميركية الأولى بكورونا.. وهذه نتيجة اختبار بايدن

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أكد البيت الأبيض، أمس الإثنين، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد وجاءت نتيجة الرئيس سلبية".وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ"كوفيد 19" في آب من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في تموز 2022.وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى في بيان: "ثبتت إصابة السيدة الأولى بـ(كوفيد 19) وستبقى في المنزل".(سكاي نيوز)