Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوطه أثناء ممارسته رياضة الركض.. المستشار الألماني يظهر بعين "قرصان" وكدمات على وجهه

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1104216-638294926952990461.jpeg
Doc-P-1104216-638294926952990461.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بإطلالة استغربها البعض ورغبة منه ربما في طمأنة محبيه نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، صورة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ظهر فيها أشبه بـ "القرصان" برقعة سوداء على عينه وكدمات وخدوش على الجانب الأيمن من وجهه، إثر حادث ركض في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلق شولتس على الصورة قائلا: "أنا متحمس لرؤية الميمات".
ورغبة منه في عدم إثارة مخاوف محتملة حول وضعه الصحي، رسم شولتس ابتسامة محتشمة على محياه قليلا وكتب أيضا: "شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه".
 
Advertisement


يذكر أن الحكومة قالت في وقت سابق إن شولتس سقط أثناء الركض السبت وأصيب بكدمات في وجهه، ما اضطره لإلغاء بعض المواعيد في نهاية هذا الأسبوع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2023-09-05
00:50 | 2023-09-05
00:47 | 2023-09-05
00:33 | 2023-09-05
00:27 | 2023-09-05
23:57 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24