بعد سقوطه أثناء ممارسته رياضة الركض.. المستشار الألماني يظهر بعين "قرصان" وكدمات على وجهه

بإطلالة استغربها البعض ورغبة منه ربما في طمأنة محبيه نشر المستشار الألماني أولاف شولتس، صورة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ظهر فيها أشبه بـ "القرصان" برقعة سوداء على عينه وكدمات وخدوش على الجانب الأيمن من وجهه، إثر حادث ركض في عطلة نهاية الأسبوع.



وعلق شولتس على الصورة قائلا: "أنا متحمس لرؤية الميمات".

ورغبة منه في عدم إثارة مخاوف محتملة حول وضعه الصحي، رسم شولتس ابتسامة محتشمة على محياه قليلا وكتب أيضا: "شكرا على التمنيات الطيبة، يبدو الأمر أسوأ مما هو عليه".