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عربي-دولي

أزمة جديدة داخل حركة النهضة بتونس.. من سيخلف الغنوشي؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:38
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تزامنا مع دعوات مطالبة بحظر نشاطها وتصنيفها كتنظيم ارهابي، تواجه حركة النهضة التونسية أزمة جديدة قال مراقبون "إنها ستأجج تناقضاتها ما سيؤدي الى تفكيكها سياسيا".

فقد كشف القيادي في النهضة بلقاسم حسن، أن جزءا كبيرا من أعضاء الحركة يعارضون انعقاد المؤتمر الحادي عشر، معتبرين أن هذه الخطوة "خيانة للقادة السياسيين الموقوفين"، في إشارة بصفة خاصة الى رئيسها راشد الغنوشي، المعتقل منذ نيسان الماضي.
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جاء ذلك، في تصريح للإعلام المحلي، تعليقا على تداول منصات التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي لنائب رئيس الحركة منذر الونيسي أشار فيه الى وجود ضغوطات مسلطة لعدم تصعيد قيادات جديدة خلال المؤتمر المقبل، مشيرا الى "أن أطرافا تدفع لقيادة النهضة من داخل السجن".
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