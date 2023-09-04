في تسجيل صوتي.. حميدتي يتوعد البرهان ويعلن عدم رغبته في السلطة

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وجه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، انتقادات لاذعة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وتوعده بملاحقته حيثما كان.وأكد حميدتي في تسجيل صوتي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أن "قتاله في السودان يأتي في مواجهة البرهان ومع فلول نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير".وجزم حميدتي بـ"ازدياد تعداد قواته إلى الثلث، بعكس ما ذكر البرهان عن تقلصها لأقل تعداد"، مشددا على "استمراره في القتال حتى آخر جندي من جنود قوات الدعم السريع، قبل أن يقطع بسيطرة قواته على مدن العاصمة الثلاثة".ووجه دعوة للجيش السوداني إلى الانسحاب من القتال، مؤكدا عدم رغبته في السلطة وحرصه على جلب الديمقراطية للسودانيين. (روسيا اليوم)