كيم يلتقي بوتين في روسيا لبحث "صفقة أسلحة".. هذا ما كشفته واشنطن

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أكد البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، في إطار "مفاوضات الأسلحة" الجارية بين البلدين، بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون: "كما سبق لنا وأن حذرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تتقدم بشكل حثيث".وأضافت: "لدينا معلومات مفادها أن كيم جونغ أون يتوقع أن تتواصل هذه المحادثات، لتشمل حوارا دبلوماسيا في روسيا على مستوى القادة".وقالت واتسون إن الولايات المتحدة حضت كوريا الشمالية على "وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا، والالتزام بالتعهدات العلنية التي قطعتها بيونغيانغ بعدم تزويد روسيا أو بيعها أسلحة".والأسبوع الماضي أعلن البيت الأبيض أن موسكو تجري سرا محادثات حثيثة مع بيونغيانغ، للحصول على كميات من الذخائر والإمدادات اللازمة لحربها في أوكرانيا (سكاي نيوز).