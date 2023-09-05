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عربي-دولي

شهيد وجريح خلال حملات دهم وتفتيش للجيش الإسرائيلي في يعبد وطولكرم ورام الله (فيديو وصور)

Lebanon 24
05-09-2023 | 00:59
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استُشهد شاب وأُصيب آخر في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال حملات دهم وتفتيش في يعبد وطولكرم ورام الله، في الضفة الغربية. 
 
 
وأعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس، وإصابة آخر بجروح حرجة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس، شرق المدينة.
 
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قتيل وجريح خلال حملات دهم وتفتيش للجيش الإسرائيلي في يعبد وطولكرم ورام الله (فيديو+ صور)
 


واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافتين عسكريتين المخيم، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين ونشرت قناصتها على أسطحها.

كما دمرت الجرافات الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، شارع نابلس، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.
 
 


وأمس الاثنين، اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في قرية دير ابزيع، غرب رام الله، دون وقوع أي إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نصب حاجزا عسكريا قبيل الاقتحام بين قريتي عين عريك ودير ابزيع، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

كما، اقتحم الجيش قرية يعبد جنوبي جنين، وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، شهدت إلقاء زجاجات حارقة قابلها إطلاق الجنود للأعيرة النارية والقنابل الصوتية.

وأسفرت عبوة ناسفة يدوية الصنع عن تعطيل آلية عسكرية أثناء عملية انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
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