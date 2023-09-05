شهيد وجريح خلال حملات دهم وتفتيش للجيش الإسرائيلي في يعبد وطولكرم ورام الله (فيديو وصور)

استُشهد شاب وأُصيب آخر في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال حملات دهم وتفتيش في يعبد وطولكرم ورام الله، في الضفة الغربية.

وأعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس، وإصابة آخر بجروح حرجة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس، شرق المدينة.

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واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافتين عسكريتين المخيم، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين ونشرت قناصتها على أسطحها.



كما دمرت الجرافات الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، شارع نابلس، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.



ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافتين عسكريتين المخيم، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين ونشرت قناصتها على أسطحها.كما دمرت الجرافات الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، شارع نابلس، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.