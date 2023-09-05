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بايدن في تصريح مفاجئ: لست بلا مأوى.. لكن ليس لدي منزل أذهب إليه!

Lebanon 24
05-09-2023 | 03:04
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لجأ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كنيسة سانت إدموند في مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، مؤكدا أنه "ليس لديه أي مكان آخر يذهب إليه".
 
واتصل بايدن بشكل مفاجئ بالمراسلين يوم الأحد، بعد أن ذهب لحضور القداس في كنيسة سانت إدموند الرومانية الكاثوليكية، ليقول إنه ليس في إجازة.
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وأضاف بايدن الذي يعيش في البيت الأبيض طوال أيام الأسبوع ويقضي معظم عطلات نهاية الأسبوع في بيته بولاية ديلاوير: "ليس لدي منزل أذهب إليه".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن جهاز الخدمة السرية الأميركية يقوم بأعمال في مقر إقامته الرئيسي منذ فترة طويلة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير لجعله أكثر أمانا، مضيفا: "لذلك ليس لدي مكان أذهب إليه عندما آتي إلى ديلاوير، باستثناء الكنيسة، أنا هنا ليوم واحد فقط".

وعندما سُئل عما إذا كان يقول إنه بلا مأوى، قال بايدن: "لا، لست بلا مأوى. ليس لدي سوى منزل واحد. لدي منزل جميل. أنا هنا اليوم لأنني لا أستطيع الذهاب إلى المنزل".

ووصل بايدن إلى ساحل ديلاوير مساء السبت بعد أن أمضى الجزء الأول من اليوم في فلوريدا لتفقد الأضرار الناجمة عن إعصار إداليا. وكان من المقرر أن يقضي عطلة عيد العمال هناك، لكنه غير خططه بسبب العاصفة.

وقبل أسبوعين، أمضى الرئيس الأميركي وعائلته أسبوعا في منطقة بحيرة تاهو بولاية نيفادا. وتنتقد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بايدن بسبب إخلاء البيت الأبيض في عطلات نهاية الأسبوع. (روسيا اليوم)
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