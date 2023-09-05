بين الغابون والنيجر.. رئيسان رهن الإقامة الجبرية وسيف واحد على رقبتهما

كتب موقع "سكاي نيوز": تتفق النيجر والغابون في تداعيات الانقلاب الأخير من حيث الجهة التي نفذته وهي قوات الحرس الجمهوري، أيضا تتفقان في وضع الرئيسين السابقين في كلا البلدين تحت الإقامة الجبرية وقيادة رئيسا الحرس الجمهوري فيهما للمرحلة الانتقالية.
وأدى قائد انقلاب الغابون بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد، الإثنين، ووعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" عبر "انتخابات حرة وشفافة" لكن بدون تحديد موعدها.
الحرس الجمهوري "سيف واحد" للانقلاب
ونغيما هو رئيس الحرس الجمهوري بالغابون الذي قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، بينما الجنرال عمر تشياني هو رئيس وحدة الحرس الجمهوري التي أطاحت برئيس النيجر محمد بازوم.
وفي أول خطاب جماهيري له، اقترح نجيما، إجراء إصلاحات بينها إقرار دستور جديد من خلال استفتاء وسن قوانين انتخابية وعقابية جديدة واتخاذ إجراءات لمنح الأولوية للبنوك والشركات المحلية من أجل التنمية الاقتصادية.
وقال القائد الجديد للغابون أيضاً إن عودة المنفيين السياسيين موضع ترحيب وإنه سيتم الإفراج عن السجناء السياسيين.
أما في النيجر التي سبقت الغابون في الانقلاب بشهر واحد، فأعلن أعلن قائد الحرس الجمهوري (الرئاسي) الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه زعيما جديدا للنيجر، عقب انقلاب عسكري درامي.
وبدأ تشياني الانقلاب عندما ألقت وحدة الحرس الرئاسي التي يقودها القبض على زعيم البلاد محمد بازوم، وأصبح رئيساً لـ"المجلس الوطني" في انقلاب قوبل من البداية بإدانات دولية. والاتحاد الأوروبي يهدد بوقف المساعدات.
وعقب انقلابه تلا الجنرال عبد الرحمن تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر في 28 تموز 2023، بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، مبررا انقلابه بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات الإرهابية.
وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام" بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".
وأشار تيشاني حينها إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين".