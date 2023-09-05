Advertisement

عربي-دولي

أحمد قتل شقيقه النائم "ذبحا".. جريمة تهز بلدا عربياً

Lebanon 24
05-09-2023 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1104267-638295052723970983.png
Doc-P-1104267-638295052723970983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جريمة مروعة شهدتها إحدى قرى محافظة الأقصر، جنوبي مصر، حيث قتل شخص شقيقه الأكبر ذبحا أثناء نومه بعد عدة مشاجرات، إضافة إلى أسباب مرضية، وفق شهادة من الجيران.

وقال مصدر أمني في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أمس الإثنين، إن المتهم يُدعى "أحمد.س.ا"، في الثلاثينيات من عمره، تخلّص من شقيقه الأكبر المدعو "محمد.س.ا"، 43 عاما، أثناء نومه على خلفية مشادة كلامية تطوّرت لمشاجرة وقعت بينهما؛ ليقوم الشقيق الأصغر بالهجوم على أخيه ويذبحه باستخدام سكين المطبخ.
Advertisement

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطارا من الأهالي بوقوع جريمة القتل في أحد منازل قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة في غرب المحافظة، لينتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وأكد أحد أهالي قرية الضبعية، حمدي محمد، تكرار الخلافات بين الشقيق الأكبر والجاني، حتى إن الجيران اعتادوا سماع صوتيهما كل فترة خلال المشاجرات.

تم إلقاء القبض على المتهم لحين عرضه على النيابة لتتولى التحقيقات.(سكاي نيوز)



عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2023-09-05
06:27 | 2023-09-05
06:19 | 2023-09-05
06:00 | 2023-09-05
05:57 | 2023-09-05
05:30 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24