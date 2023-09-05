"تحولت من صيفية إلى شتوية".. إليكم قصة المعاطف التي أطاحت بوزير الدفاع الأوكراني

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كتبت "العربية":لم يتقبل وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف كف يده عن الوزارة الأهم في هذه الحرب المستمرة ضد روسيا منذ أكثر من 18 شهرا، فقدم استقالته أمس الاثنين.فريزنيكوف الذي قاد جهود الضغط الأوكرانية للحصول على أسلحة غربية لمحاربة الغزو الروسي، لاحقته مؤخرا مزاعم فساد تفشى في وزارته.صفقة المعاطفإلا أن الشعرة التي قصمت ظهر البعير، كانت في صفقة المعاطف.فقد بدأت رائحة الفساد تنضح من تلك الصفقة قبل أشهر، حين كشف بعض الصحفيين في البلاد، كيف ارتفعت أسعار المعاطف العسكرية للجنود عام 2022 ثلاث مرات خلال التسليم.وبالعودة إلى صيف 2022، شعر المصنعون الأوكرانيون بالقلق لأن وزارة الدفاع لم تعلن عن نيتها شراء الزي الشتوي للجنود في الوقت المحدد، لاسيما أن تسليم القماش من آسيا وخياطته يستغرق أشهرًا. فقد تأخرت كثيراً، ما دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن تلك الأشهر ضاعت بسبب خطأ الوزارة ومسؤولين آخرين فشلوا في حل القضايا الإشكالية في الوقت المحدد.ثم عمدت في خريف 2022، إلى توقيع عقد مع الشركة التركية Vector avia hava araçlari لتزويد القوات بالملابس الشتوية. ووفقا للمصادر، قامت هذه الشركة بتصدير 233 ألف معطف فقط بقيمة 20 مليون دولار أميركي و202 ألف بنطلون بقيمة 13 مليون دولار في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول.وكان السعر مقبولاً بالنسبة للملابس الشتوية حينها. لاسيما أن تكلفة السترة التركية بلغت حينها 86 دولارًا أميركيا للواحدة.فيما قدم تاجر آخر من بلغاريا، سترات صينية مقابل 95 دولارًا للواحدة.صيفية؟!لكن المشكلة تفجرت حين تبين أن تلك السترات أو المعاطف المستوردة من تركيا صيفية وليست شتوية، بحسب ما كشفت بعض الوثائق والمستندات المسربة.وبحسب ما ظهر في الأوراق، بلغ متوسط وزن السترة الصينية كيلوغرامين، والتركية 1.1 كيلوغراماكما بينت الوثائق كيف تحولت 4,900 سترة بقيمة إجمالية قدرها 142,000 دولار أمريكي إلى 4,900 سترة بقيمة 421,000 دولارأما في طريقها من الجمارك التركية إلى الأوكرانية، فتحولت السترات بطريقة سحرية من "سترات صيفية مموهة" إلى "شتوية مقاومة للرياح" وارتفع سعرها أيضا بطبيعة الحال من 29 دولارا إلى 86 دولارا أميركيا للقطعة الواحدة، حسب ما نقلت صحيفة برافدا الاوكرانيةإلى ذلك، أفادت الصحيفة بأنه تم فتح دعوى جنائية حول قضية الملابس هذه.لكن معهد كييف للعلوم والأبحاث القضائية أثبت أن "السترات الشتوية المقاومة للمياه والرياح والسراويل الشتوية المقاومة للماء والرياح، التي يتم توفيرها وفقًا للعقد مع الشركة التركية، لا يمكن استخدامها للغرض المقصود منها"، بما معناه أنها كانت صيفية خفيفة!دعوات لإقالتهإذا لم يكن ريزنيكوف، وهو محام سابق يبلغ من العمر 57 عاما، متورطا شخصيا في مزاعم الفساد التي وجهتها وسائل إعلام محلية إلى وزارة الدفاع على ما يبدو، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية.لكن تلك الاتهامات أثارت دعوات لإقالته، فيما صور ريزنيكوف نفسه على أنه ضحية لحملة تشهير.(العربية)