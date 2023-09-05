لم تنتبه أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل.. فيديو يفضح وزيرة شتمت وتلفظت بكلمات نابية على الهواء!

فضح مقطع فيديو وزيرة التعليم البريطانية غيليان كيغان التي لم تنتبه بعد انتهاء مقابلة مع تلفزيون "ITV" في بريطاني، أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل، فراحت تكيل الشتائم والسباب، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبدأت القصة بعد مقابلة مع تلفزيون "ITV" في بريطانيا، أمس الاثنين، إذ انتقدت كيغان الآخرين الذين لا يفعلون شيئا، مؤكدة أن الحكومة البريطانية ذهبت إلى أبعد مدى في معالجة المخاوف المتعلقة بترميم المدارس، ولم تنتبه الوزيرة أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل.
وقالت إن الجميع لم يكلّفوا أنفسهم القول إن الوزيرة فعلت أمرا جيدا، بينما هم لم يفعلوا أي شيئ. وتساءلت: "هل هناك إشارات على أن أحدهم قال ذلك؟ لا؟".
إلا أن القناة نشرت المقطع المصور على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة.
هذه الفضيحة دفعت الوزيرة للاعتذار عن تلك الكلمات التي اختارتها للتعبير عن تذمرها، وعدم شكرها لكل ما بذلته لحل أزمة المدارس المعرضة للانهيار بسبب ضعف الخرسانة.
أتى ذلك، بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الاتهامات الموجهة له بأنه خفض التمويل المخصص لبرنامج يهدف إلى ترميم مدارس، رغم علمه بالمخاطر المرتبطة بنوعية الخرسانة المتآكلة المستخدمة في بنائها.
وصدرت أوامر لـ104 مدارس وكليّات مبنية بخرسانة خفيفة الوزن بعدم إعادة فتح المباني والصفوف الدراسية هذا الأسبوع بسبب خطر انهيارها.
وجاءت توجهيات وزارة التعليم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد في انكلترا، لتسارع طواقم التدريس للبحث عن أماكن بديلة لتعليم آلاف التلاميذ.
لكن سوناك نفى الاتهامات الصادرة عن مسؤول رفيع سابق في الوزارة قال إن رئيس الوزراء تجاهل طلب تمويل من أجل بناء مزيد من المدارس عندما كان وزيرا للمال. (العربية)