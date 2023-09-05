لم تنتبه أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل.. فيديو يفضح وزيرة شتمت وتلفظت بكلمات نابية على الهواء!

فضح مقطع فيديو وزيرة التعليم البريطانية غيليان كيغان التي لم تنتبه بعد انتهاء مقابلة مع تلفزيون "ITV" في بريطاني، أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل، فراحت تكيل الشتائم والسباب، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.





وبدأت القصة بعد مقابلة مع تلفزيون "ITV" في بريطانيا، أمس الاثنين، إذ انتقدت كيغان الآخرين الذين لا يفعلون شيئا، مؤكدة أن الحكومة البريطانية ذهبت إلى أبعد مدى في معالجة المخاوف المتعلقة بترميم المدارس، ولم تنتبه الوزيرة أن الميكروفون الخاص بها لا يزال يعمل.

وقالت إن الجميع لم يكلّفوا أنفسهم القول إن الوزيرة فعلت أمرا جيدا، بينما هم لم يفعلوا أي شيئ. وتساءلت: "هل هناك إشارات على أن أحدهم قال ذلك؟ لا؟".



إلا أن القناة نشرت المقطع المصور على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة.